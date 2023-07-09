18-летняя девушка показала, что думает о хейтерах.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша, подразнила сеть новыми фото. Она показала несколько кадров, один из которых вызвал бурную реакцию комментаторов.

На первом фото Маша Полякова страстно целовала своего парня. Она не скрывает свои отношения и часто делится кадрами с бойфрендом. Иногда девушка получает немало негатива от комментаторов, ведь не всем нравится смотреть на проявления любви других людей.

А на втором фото дочь Поляковой показала неприличный жест. К ней присоединился и ее парень. Девушка не стала писать, кому именно она "адресует" свой жест.

Видео дня

Провокация Маши Поляковой сработала. Комментаторы начали критиковать девушку. Она раздразнила хейтеров, которые сразу же начали ее осуждать. Пользователи пишут:

"Засуньте себе эти пальцы в одно место. Яблоня от яблони далеко не падает, это факт"

"Ну это стыд! Она больше не знает, что еще показать"

"Я не понимаю, мозгов только на такое хватило?!".

Впрочем, в комментариях можно заметить не только хейтеров. Фаны девушки защищают ее от негатива и пишут, что она имеет право публиковать все, что хочет. Поклонники пишут:

"Люди, если у вас в душе гниль - не нужно ее выбрасывать на публику. И что касается "факов" Маши, то нормальные люди поймут, что они для хейтеров и (оккупантов). Поэтому смотрите лучше на свое поведение и поведение ваших детей"

"Те, кто пишет, что девушка невоспитанная, пусть покажут своих воспитанных"

"Маша очень неуверенная в себе особа, если постит такие фото".

Напомним, недавно дочь Поляковой поразила "пышным" декольте в купальнике.

Вас также могут заинтересовать новости: