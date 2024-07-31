Женщина поздравила знаменитость с днем рождения.

Известный голливудский актер, звезда фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер 30 июля отмечал свой день рождения. Знаменитости исполнилось 77 лет. По случаю праздника его дочь поздравила отца с важным днем и показала архивные фото с ним.

В своем Instagram Кэтрин Шварценеггер опубликовала трогательные кадры молодого актера. Заметно, что с годами, несмотря на сложную операцию на сердце и проблемы со здоровьем, "терминатор" почти не изменился. Он прекрасно выглядит и у него очень спортивная форма.

На снимках, которые распространили Катрин, Арнольд предстал в главной роли своей жизни - отца. Актер позирует с маленькой дочкой. А также женщина поделилась кадром, где она уже взрослая вместе со звездным папой мило улыбаются на камеру.

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"С днем рождения, папочка! Мы любим тебя", - поздравила Катрин с праздником Шварценеггера.

Как известно, совсем скоро знаменитость в третий раз станет дедушкой, ведь его дочь и ее муж - актер, звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт - ждут появления ребенка.

Напомним, ранее Арнольд Шварцнеггер предстал в образе Зевса и заинтриговал фанов.

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