74-летний голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер озадачил фанатов новым постером, на котором предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса.
Соответствующая публикация появилась у его Twitter-аккаунте.
Очевидно, этим постером Арни намекнул на премьеру проекта с его участием.
"Ожидается в феврале 2022", - говорится в публикации к постеру.
Больше никаких подробностей Шварценеггер не раскрыл.
На постере Арнольд позирует с седыми волосами и бородой, золотыми нагрудными доспехами и браслетами на руках. Из его запястий выходят молнии, которые обвивают надпись "Зевс".
Как сообщал УНИАН, ранее голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную аварию. В результате столкновения его внедорожник перевернулся на другой автомобиль.
Шварценеггер ехал на Yukon, когда столкнулся с красным Prius около 17:00 по тихоокеанскому времени. ДТП произошло недалеко от дома звезды.
В результате аварии внедорожник актера выехал на крышу легковушки, а затем врезался в Porsche.