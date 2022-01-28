Актер анонсировал премьеру нового проекта, но деталей не раскрыл.

74-летний голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер озадачил фанатов новым постером, на котором предстал в образе верховного бога Олимпа Зевса.

Соответствующая публикация появилась у его Twitter-аккаунте.

Очевидно, этим постером Арни намекнул на премьеру проекта с его участием.

"Ожидается в феврале 2022", - говорится в публикации к постеру.

Больше никаких подробностей Шварценеггер не раскрыл.

На постере Арнольд позирует с седыми волосами и бородой, золотыми нагрудными доспехами и браслетами на руках. Из его запястий выходят молнии, которые обвивают надпись "Зевс".

Как сообщал УНИАН, ранее голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную аварию. В результате столкновения его внедорожник перевернулся на другой автомобиль.

Шварценеггер ехал на Yukon, когда столкнулся с красным Prius около 17:00 по тихоокеанскому времени. ДТП произошло недалеко от дома звезды.

В результате аварии внедорожник актера выехал на крышу легковушки, а затем врезался в Porsche.

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