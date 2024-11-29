Норт и Чикаго покоряют музыкальный мир футуристическим рэпом.

11-летняя Норт и 6-летняя Чикаго, дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, снялись в футуристическом музыкальном видео рэпера Yuno Miles на песню "Bomb". В клипе девушки мчатся по пустыне на кибертранспорте Tesla, отбиваясь от существ в масках, и читают рэп на английском и японском языках. Видео было опубликовано на YouTube.

Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни пользователи поддержали Ким Кардашьян за то, что она предоставляет своим детям творческую свободу, другие же раскритиковали ее за "кумовство" и использование детей для продвижения собственного бренда.

Реакция соцсетей:

"Я уверен, что это детская инициатива, и все это - их воображение. Замечательная работа, дети!

"Не понимаю, почему все так ненавидят детей, очевидно, что они хотели создать песню и сделать что-то веселое"

"Рад, что Юно продвигает молодых артистов"

"Ким Кардашьян использует своих детей для собственного пиара, подобно своей матери Крис Дженнер"

"Официальное появление Юно Майлза на треке Канье Уэста - это что-то невероятное!"

"Юно Майлз спасает музыку, по одной песне за раз"

Несмотря на критику, участие дочерей Ким Кардашьян в клипе Yuno Miles привлекло внимание к молодому рэперу и его творчеству. Остается наблюдать, продолжат ли девушки свою музыкальную карьеру.

Напомним, Ким Кардашьян недавно порадовала своих поклонников серией романтических фотографий со своим возлюбленным, Питом Дэвидсоном.

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