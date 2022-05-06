Актриса всячески осуждает войну в Украине.

Российская актриса Мария Машкова с первого дня вторжения России в Украину осуждала войну. В новом интервью она призналась, что переживала, что из-за антивоенной позиции в России отменят съемки фильмов с ее участием. Но, как оказалось, у нее не забрали роли. Позже она приняла решение самой отказаться от работы в РФ.

"Мне позвонили, сказали, что сейчас новое правило на государственных каналах – всех артистов проверяют на позицию. Каждого. "Поэтому мы сейчас отправляем списочек артистов и вернемся к вам с решением". Я подумала, ну это все. А они перезвонили через неделю и сказали: "Нет-нет, пусть Машенька возвращается". Ну а дальше я поняла, что мне придется отказываться. В контрактах есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Туда входит война. Ну у нас то войны нет, могут докопаться, что это "спецоперация". Посмотрим, что будет. Могут подать на меня в суд", – сказала Машкова в интервью Юрию Дудю.

Машкова добавила, что суды ее не пугают. При этом она выразила сожаление, что многие россияне поддаются пропаганде Кремля и поддерживают войну в Украине.

"Русские скатываются в тоталитарный режим. Я не знаю, может скатились уже. Но по горочке точно едут. Даже без картонки под ж*пой", – добавила Машкова.

Напомним, ранее Мария Машкова осудила своего отца за поддержку войны в Украине.

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