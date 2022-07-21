Мария Машкова подчеркнула, что Россия, по-прежнему, убивает мирных жителей Украины, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага, и добавила, что мечтает увидеть Путина в Гааге.

Дочь российского актера-пропагандиста Владимира Машкова - Мария Машкова, которая с начала полномасштабного вторжения России отзывается против войны в Украине, показала архивные видео своего пребывания в Киеве в 2021 году и обратилась к россиянам и украинцам.

Так, на своей странице в Instagram, российская актриса, которая сейчас с семьей живет в США, написала, что каждое ее утро начинается одинаково.

"Открываю новости с надеждой, что война закончилась. Но она идёт. Пусть на Патриках в центре Москвы такое ощущение и отсутствует. Но Россия, по-прежнему, убивает мирных жителей, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага. Во имя сохранения русского мира и прекращения ущемления русского языка", - рассказала Машкова.

Свой пост Мария проиллюстрировала видео со своей дочерью от 1 мая 2021 года, снятое в Киеве.

"Столица, по утверждениям власти моей страны, того самого нацизма. Парк Шевченко. Фоном уличный музыкант поёт песню. На русском. Но там что-то про прошлое… Я пару месяцев назад писала, что хочу увидеть В.В. Путина в Гааге, отвечающим за разрушения жизни людей сразу в двух странах. Моей в частности. Желание переросло в мечту. Единственную, на данный момент. Мои мечты имеют свойство сбываться, но в этот раз я постараюсь мечтать изо всех сил. Как никогда прежде", - написала она.

Так же в инста-сторис Машкова обратилась к россиянам и украинцам.

"Россияне! Украина - невероятно красивая страна. В ней живут люди. Такие же, как мы. Я не прошу вас геройствовать. Предлагаю хотя бы сделать первый шаг. Осознать, что то, что мы творим - это пи*дец. И сожгите же вы наконец телик!" - призвала актриса.

"Украинцы! Вы обязательно победите! Весь мир поможет отстроить ваши разрушенные города. Вы сильны и свободны. А мы будем на вас смотреть и учиться. Долго. Сложно. Больно", - отметила Машкова.

Напомним, после того, как Машкова выступила на CNN и осудила войну, развязанную Россией против Украины ее отец - актер Владимир Машков - требовал немедленно возвращаться в Россию вместе с детьми и быть "хорошей русской". Однако Мария осталась в Америке и отказалась от любой работы в России.

Позже Мария Машкова рассказала об отношениях с родными в РФ после начала войны в Украине. Она призналась, что после начала войны на замену любви к родным приходят ненависть и безысходность.

Отметим, Владимир Машков в 2022 году поддержал признание "ДНР" и "ЛНР".

18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины присоединения Крыма к РФ под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa", где процитировал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада: "Напрасный труд - нет, их не вразумишь, - Чем либеральней, тем они пошлее".

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