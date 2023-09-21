Маша Машкова рассказала, как это произошло.

Российская актриса, осудившая полномасштабное вторжение в Украину, Мария Машкова поделилась радостной новостью - она нашла свою сестру из Харькова. Девушки не родные сестры, поэтому долгое время не знали о существовании друг друга, однако совсем недавно они воссоединились.

Интересно, что сестру Машковой зовут Мила Зеленская. В начале большой войны она вместе с сыном выехала из Харькова в Австрию.

Так, девушка рассказала, что после начала войны решила найти свое генеалогическое дерево, чтобы узнать обо всех родственниках. Так она и вычислила Машкову. По словам Милы, она знала позицию Марии относительно вторжения РФ, поэтому сразу же решилась ей написать.

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"Зная позицию Маши относительно войны, я не раздумывая решила ей написать, потому что эта информация меня шокировала, но я не была уверена, что она даже это увидит. Маша ответила через 5 минут. Были слезы, тряслись руки, мне не верилось", – написала Мила в Instagram.

Машкова, в свою очередь призналась, что очень переживала за сестру и за то, как ее воспримут пользователи сети. Однако она все же решилась обнародовать эту информацию.

Актриса добавила, что они с Милой теперь каждый день на связи, они поддерживают друг друга даже на расстоянии.

"Я очень боялась за нее. Боялась, как вы отреагируете. Спасибо, что рассказы о том, как вы не против нашей поддержки на расстоянии, но ненавидите всех россиян без разбора – очередная пропаганда российской преступной власти. А тебе, Мила, спасибо за смелость быть первой украинкой, которая не побоялась публично протянуть мне, русской, свою руку. Праправнучки революционера Зеленского близко. Бойтесь г*вно-журналисты из России", – написала Машкова.

Напомним, ранее Маша Машкова заявила, что боится возвращаться на родину.

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