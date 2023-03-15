Дочь путиниста Машкова поддержала Украину.

Известная российская актриса, которая в последнее время живет в США и открыто осуждает вторжения РФ в Украину, рассказала, что боится возвращаться на родину. Там, по словам Марии Машковой, ее ждет 15 лет тюрьмы. Об этом она написала в своем Instagram-блоге.

Отметим, что ее отец - путинист Владимир Машков, который регулярно выступает на мероприятиях в Кремле, рассказывая о том, как нужна и важна "спецоперация" - так в России называют убийственную войну против мирного украинского населения.

Сама Мария Машкова активно публикует в своем блоге информацию о военных преступлениях российских оккупантов на украинской территории. Законодательство РФ называет это "дискредитацией армии". Санкция статьи предусматривает 15 лет за решеткой. Актриса призналась, что не хочет проверять посадят ли ее, поэтому на родину возвращаться пока не планирует.

Видео дня

"Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о "дискредитации и фейках". Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Перечитала Солженицына Архипелаг ГУЛАГ. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", - написала Машкова.

Актриса также обратилась к украинцам, уверяя, что та ситуация, с которой столкнулась она, несравнима с тем горем, которое приходится переживать каждому человеку в Украине из-за войны.

"Вы, украинцы, уже научились этому. Вы уже знаете, что нет жизни без свободы. Нам это лишь предстоит. Я не прошу нас понять. Сейчас не тот момент. Я не прошу нас простить. Это, если и произойдет, то лишь через поколения. Я просто вас люблю и обнимаю. И обнимаю каждого друга, который остался в России и не понимает, как дальше жить… Х*й его знает, как…", - резюмировала Машкова.

Напомним, дочь путиниста Машкова публично послала отца из-за поддержки войны.

Вас также могут заинтересовать новости: