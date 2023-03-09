Галкин хотел поздравить женщин с 8 марта.

Максим Галкин показал повзрослевшую дочь Лизу. Муж Пугачевой хотел поздравить женщин с 8 марта, однако вместе с этим он еще и разозлил россиян.

Так, Галкин опубликовал фото, на котором его дочь примерила веночек из маленьких подсолнухов. Лиза растет копией своей звездной мамы Аллы Пугачевой. Девочка также была одета в рубашку, похожую на вышиванку.

"С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!", - написал Галкин под фото с Лизой.

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Многие комментаторы поблагодарили Галкина за поздравления и отметили, что его дочь растет настоящей красавицей. Они забросали девочку ее родителей комплиментами.

Реакция фанатов:

"Повзрослела, детка. Как хорошо, что хорошие и порядочные люди есть на этой планете. Как будто родные люди"

"Спасибо вашей семье, за поддержку! За Украину!"

"Спасибо, Максим Александрович! Ваших девчонок тоже с праздником!"

"Ваша Лиза - нереальная красавица. Как и ее мама".

Однако не обошлось без россиян. Пользователи, которые поддерживают полномасштабную войну РФ против Украины и осуждают Галкина с Пугачевой за то, что они переехали в Израиль, начали плеваться желчью.

Оказалось, что россияне увидели "тайный смысл" в фото с Лизой. Галкин и Пугачева якобы специально дали ей веночек и "вышиванку". Так они, как считают хейтеры, пытались подколоть россиян намеком на Украину.

Что пишут россияне:

"Ну и зачем вышиванка? Ты навсегда решил от России отречься?"

"Везде Украина, везде ваше предательство"

"Разве ребенок виноват, зачем вы его втягиваете в свои взрослые игры"

"Пугачеву и Галкина стоит лишить российского гражданства, они предали родину окончательно".

Напомним, ранее Галкин удивил фанов реальной внешностью.

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