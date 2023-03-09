Муж Аллы Пугачевой сильно помолодел.

Юморист и муж Аллы Пугачевой удивил фанатов своей реальной внешностью. Он показался без фильтров и "фотошопа", позируя в полный рост.

На новом фото, которое Галкин разместил на своей странице в Instagram, комик стоит рядом с табличкой. Она предупреждает о том, что рядом с водоемом, у которого позирует муж Пугачевой, могут быть аллигаторы.

Однако внимание фанатов привлекла не табличка и даже не то, что Галкин пошел на неоправданный риск ради фото. Пользователи признаются, что они не ожидали увидеть комика без фильтров. В последнее время он часто редактирует свои фото, а потому многие стали забывать, как артист выглядит на самом деле.

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На снимке Галкин позирует в белоснежной футболке и джинсовых бриджах. Свой образ он дополнил очками и черно-белыми кроссовками. Муж Пугачевой заметно постройнел и будто бы помолодел.

Что пишут комментаторы:

"Кто этот человек с табличкой в руках?"

"Очень похудел... Осунулся"

"А кто это? Я честно сначала не узнала"

"Галкин так изменился после переезда, в России выглядел хуже"

"Жизнь в другой стране пошла на пользу, расцвел наш Максим, не узнать!".

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева впервые заговорила о своей болезни. Последнее время росСМИ только и трубят о том, что у Примадонны проблемы со здоровьем.

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