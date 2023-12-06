Актриса пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Голливудская актриса Анджелина Джоли пожаловалась, что развод с Брэдом Питтом негативно отразился на ее здоровье. У актрисы начались проблемы не только на психологическом уровне, но и на физическом.

В результате стресса у нее возник паралич Белла (паралич лицевого нерва, - УНИАН). Как рассказала Джоли в интервью Wall Street Journal, в течении 10 лет она не чувствовала себя собой.

"Мой организм очень сильно реагирует на стресс. Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла", - сказала актриса.

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Также Джоли призналась, что после развода с мужем хотела бы вместе с детьми уехать в Камбоджу, однако она не может этого сделать из-за судебных разбирательств.

Кроме того, актриса говорит, что из-за судебных процессов она лишилась возможности путешествовать и в целом жить свободно. Среди ее близкого круга общения - дети и беженцы.

"Я поняла, что мои самые близкие друзья - беженцы. Наверное, четверо из шести человек, с которыми я близко общаюсь - это женщины, пережившие войну и конфликт", - поделилась звезда.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли вышла замуж за Брэда Питта в 2014 году. До этого они уже много лет были вместе. Они были самой красивой парой Голливуда. Однако в 2016 году Брэд и Анджелина подали на развод, и только через три года их официально развели. Сейчас они судятся за право опеки над детьми.

Напомним, Анджелину Джоли захейтили за позицию по войне в Израиле.

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