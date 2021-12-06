Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Маши Поляковой.

16-летняя дочь Оли Поляковой - Маша Полякова - в очередной раз попала в больницу, в которой провела три дня. Что произошло с девушкой на этот раз - неизвестно.

Так, Маша показала видео с больничной палаты, но подробностей не раскрыла. Поклонники обеспокоены ее состоянием здоровья, ведь девушка уже не впервые оказывается в клинике за последнее время. Недавно у нее болел зуб, а позже она попала в больницу с острой болью в животе. Врачи сделали Маше операцию.

После всех этих напастей дочь Поляковой побывала на Мальдивах вместе со своей семьей и даже дала сольный концерт. А сейчас опять с ней что-то произошло. Впрочем, судя по роликам в ТикТок, на данный момент Маша чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее Маша Полякова оскандалилась неприличным жестом для "40-летних женщин".

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Автор: Диана Могилевич