Недавно Маша попала в больницу.

Украинская певица Оля Полякова в программе "Светская жизнь" рассказала, что ее 16-летней дочери Маше недавно сделали операцию.

Не так давно девушка попала в больницу. Тогда она только показала видео с палаты, но так и не назвала причину своей госпитализации. Поклонники предположили, что у нее могло быть осложнение после удаления зуба.

Но, как оказалось, причина совсем в другом. Несколько дней у Маши болел живот. Звездная мама не понимала, что происходит с дочерью и отправила ее на УЗИ. По результатам обследования, стало понятно, что Маше нужно делать операцию.

Читайте также8-летняя дочь Пугачевой умилила поклонников на новом фото"У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот и мы не знали, что это творится. Когда уже посмотрели на УЗИ - ее срочно забрали оперировать", - сказала Полякова.

Также она добавила, что сейчас с ее дочерью все хорошо, но нужно отвести ее к "бабке".

"Но к бабке надо сходить, чтобы слизать со лба", - пошутила Оля.

Напомним, ранее дочка Оли Поляковой призналась, как комплексовала из-за внешности.

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Автор: Диана Могилевич