Маша сняла видео из больницы.

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - опубликовала в TikTok видео из больницы.

В кадре девушка лежит на больничной койке, а к ней присоединены разные медицинские аппараты. Что именно произошло Маша не рассказала. Судя по видео, блогер хорошо себя чувствует. Она улыбается и даже подтанцовывает в такт музыке.

Отметим, ранее Маша Полякова показала в TikTok зуб, который ей вырвали в начале октября. За такой ролик ее заблокировали в социальной сети. Девушка тогда очень расстроилась и даже записала обращение к руководству.

"TikTok… я только что сделала зубы. Вырывала зуб, вот! И за что он так? Это нечестно. На самом деле, TikTok пошел ты нах*й", - сказала Маша Полякова.

Возможно, сейчас девушка попала в больницу именно из-за вырванного зуба. Впрочем, так предположили и ее поклонники.

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Автор: Диана Могилевич