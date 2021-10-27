Маша Полякова в очередной раз попала "под раздачу".

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - показала в Instagram видео, на котором предстала в джинсах и бюстгальтере. Девушка кривлялась на камеру и демонстрировала свою фигуру.

"Знаете, мне нестрашно показать себя без фильтра и фотошопа. Хочу поддержать всех девушек, которые не уверены в себе, насмотревшись на "идеальные тела", в которых тонна фотошопа", - подписала ролик Маша.

Но поклонники не оценили такую инициативу девушки и раскритиковали ее в комментариях: "Капец, д*ра", "Такой фигни я не понимаю", "В каком месте она красивая?", "Только бы ещё перестать мордой кривляться".

На критику своих подписчиков Маша решила ответить неприличным жестом. Она записала видео, на котором показала хейтерам средний палец и язык.

"40-летние женщины, которые обсыпают меня в комментариях, держите все, как любите - ф*к и язык", – написала Полякова.

Напомним, ранее дочери Оли Поляковой сделали операцию.

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Автор: Диана Могилевич