Пэрис Джексон ошарашила признанием о своей сексуальной ориентации

Пэрис Джексон призналась в сериале, что не ожидала, что в ее жизни будут такие отношения с мужчиной.

22-летняя Пэрис Джексон впервые рассказала о своей сексуальной ориентации в документальном сериале Unfiltered.

Девушка вспомнила своего отца, Майкла Джексона, который повлиял на ее становление, поделилась мечтой реализоваться в музыке, как он, и описала свои отношения с нынешним бойфрендом Габриэлем Гленном, с которым у нее творческий союз, сообщает The Independent.

С Габриэлем Пэрис встречается последние два года. По ее словам, до романа с ним она не смела называть себя музыкантом, а сейчас они вместе, в составе фолк-группы The Soundflowers, записали ее дебютную песню.

"Она говорила мне: "Когда я тебе надоем, ты просто скажи мне об этом, и я уйду без обид". Я сказал ей, что не хочу, чтобы она шла. Хотел быть рядом с ней каждый день и каждую ночь", - рассказал Гленн о Пэрис.

Несмотря на взаимопонимание с нынешним бойфрендом, Пэрис Джексон призналась в сериале, что не ожидала, что в ее жизни будут такие отношения с мужчиной.

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"Никогда не думала, что буду с парнем. Думала, что женюсь на девушке. Я больше встречалась с женщинами, чем с мужчинами. Могу назвать себя геем, потому что так и есть, наверное. Не считаю себя бисексуалом, так как встречалась не только с мужчинами и женщинами, я встречалась с мужчиной, у которого была вульва. Все это не имеет отношения к тому, что у человека в штанах, важна ее личность", - сказала Пэрис.

Говоря о своей сексуальности, Пэрис вспомнила отца. По ее словам, он первый заметил ее интерес к женщинам и подтолкнул ее.

"Мой отец быстро понял, что происходит. Думаю, он почувствовал какую-то энергию. Он дразнил меня так же, как дразнил моих братьев. Если я слишком пристально рассматривала женщин в глянцевых журналах, он говорил: "О, у тебя есть подружка". Мне было 8 или 9 лет", - сказала она.

После смерти отца Пэрис переехала к своей бабушки Кэтрин Джексон, которая, как и другие родственники, не приветствовали гомосексуальные отношения. Пэрис рассказала, что нашла поддержку в лице брата Принца, который вступил в Альянс геев и гетеросексуалов.

Как сообщал ранее УНИАН, Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон - в составе своей фолк-группы The Soundflowers выпустит мини-альбом. Релиз пластинки запланирован на 23 июня. Об этом 22-летняя певица написала в своем Instagram, опубликовав отрывок одной из песен.

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