Певица рассказала о гаданиях на жениха и приворотах.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как однажды приворожила мужчину, который ей очень нравился. В программе "Взрослые девочки" она призналась, что ритуал провела с помощью сигареты.

Однако, как призналась звезда, ей тогда стало плохо и она потеряла сознание:

"Я так делала, и так накурилась, что потеряла сознание. И лежала в том подъезде, пока мама не шла с мусорным ведром. Поэтому прошу в домашних условиях не повторять. А этот придурок, которого я приворожила, кстати, до сих пор за мной бегает и раз в год звонит. Сработало!"

Напомним, сейчас Оля Полякова счастливо замужем за бизнесменом Вадимом. У них в браке родилось двое детей - Мария и Алиса. В начале полномасштабного вторжения Вадим вступил в ТРО, а Полякова с детьми уехала за границу.

Сейчас певица находится в Грузии, где берет участие в "Танцах со звездами", а ее старшая дочь поступила в университет в Великобритании.

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