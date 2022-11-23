Певица опаздывала на эфир, поэтому продюсеры предложили ей записать прощальное видео.

Украинская певица Оля Полякова, которая принимает участие в грузинской версии шоу "Танцы со звездами", чтобы привлечь внимание публики к Украине, оказалась на грани вылета с проекта. Звезда рассказала, как едва не опоздала на прямой эфир из-за проблем с логистикой.

"После "Голосу країни" я сразу села в машину и поехала в Кишинев. Но воздушные тревоги, комендантский час и туман сделали так, что я опоздала на самолет. Но, о чудо! Мой самолет задержали! Я была так счастлива, что решила позавтракать в аэропорту… И здесь мне сообщают, что рейс еще задерживают, поэтому в Турции я не успеваю на следующий самолет. Я звоню продюсерам, а они говорят: "Ну что ж, тогда записывай прощальное видео. Будешь прощаться, потому что не успеваешь". А другого перелета из Стамбула в Тбилиси не было. Вы понимаете? Но каким-то чудом я здесь, я прилетела", – рассказала певица.

На паркете вместе с Максом Ежовым они выступили в образах Солохи и черта из повести "Вечера на хуторе близ Диканьки" под песн Сердючки "Dancing Lasha Tumbai".

Видео дня

Напомним, певица СолоХа "накинулась" на Полякову и обвинила ее в плагиате.

Вас также могут заинтересовать новости: