Четыре года назад у певицы обнаружили доброкачественное образование в молочной железе.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась подробностями пережитой четыре года назад операции на груди.

Исполнительница рассказала, кто и как обнаружил у нее опухоль, в программе "Зірковій шлях", запись которой опубликована на YouTube.

"У меня заметил мой муж (Владимир Дантес – УНИАН). Он просто нащупал в груди какое-то образование. Сказал: "Так, у тебя какой-то твердый шарик в груди". И отправил меня в больницу", – отметила Дорофеева.

Также она рассекретила, почему решила вынести все это на публику только сейчас:

Читайте также"Отошла от наркоза": Ольга Сумская попала в больницу"Я же инфлюенсер. Я подумала, что наконец-то нужно правильно использовать это слово. И мне захотелось, чтобы девочки пришли на ежегодное обследование, потому что обязательно нужно раз в год проверять грудь".

По словам Дорофеевой, операции она совершенно не боялась, "ничего жестко критичного" не было.

Напомним, в середине октября Надя Дорофеева впервые рассказала, что четыре года назад у нее обнаружили фиброаденому (наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе).

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Автор: Катерина Шварц