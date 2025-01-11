Дмитрий также отметил, что сын учит его многим вещам.

Украинский актер Дмитрий Вивчарюк, который известен по фильмам "Довбуш", "Козаки" и сериалу "Встигнути до 30", впервые рассказал о диагнозе старшего сына.

Мужчина признался, что у 10-летнего сына Захара расстройство аутистического спектра. Но это, по словам Дмитрия, делает мальчика по-настоящему особенным.

"У сына есть особенности определенные, но он очень крутой. Он невероятный просто! Моя жена ведет блог для мамочек, у которых похожие детки. И кто-то говорит: "У нас ребенок больной", но он не больной, он особенный! Для меня статус "не такого как все" - это не всегда означает, что он болен. Больной - это, когда цирроз печени, например, а это, я считаю, что это будущее", - сказал Дмитрий в интервью Алине Доротюк.

Он также добавил, что мальчик многому учит его с женой и показывает жизнь с другой стороны.

"Мы живем в рамках, а он живет вне рамок. Мы живем в коробке, она большая, но мы живем в коробке, а Захар свободный Я учусь у него, как актер, очень многому".

К слову, Дмитрий вместе с женой Ольгой также воспитывают младшего сына Любомира, которому 6 лет. С начала полномасштабного вторжения женщина вместе с детьми живет в Германии.

Напомним, ранее известный юморист Владимир Жогло впервые рассказал о неизлечимом диагнозе 3-летнего сына.

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