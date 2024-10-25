Netflix презентует второй сезон сериала 'Успеть до 30' сразу после премьеры на ТЕТ

Продолжение сериала "Успеть до 30" с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал, Анастасией Остреиновой и Дмитрием Вивчарюком в главных ролях - одна из самых ожидаемых премьер осени. Вслед за эфиром на телеканале ТЕТ премьера состоится на Netflix. Новые серии будут доступны к просмотру с 18 ноября, каждая серия будет появляться на платформе сразу после эфира.

Первый сезон комедийного сериала "Успеть до 30" появился на Netflix в сентябре этого года, через год после телевизионной премьеры на телеканале ТЕТ, и стал настоящим хитом. Он рассказывает о молодых оптимистах, которые стремятся реализоваться до того, как превратятся в скучных прагматичных взрослых. В центре сюжета случайное знакомство трех кардинально разных девушек - кокетки Иры из ювелирного салона, карьеристки Саши и провинциалки Любы. Во время встречи они выясняют, что день рождения у них в один день, и всем им по 29 лет. Героини воспринимают это как знак судьбы и решают воплотить свои самые смелые мечты до 30. Ира - выйти замуж, Саша - почувствовать вкус настоящей жизни, а Люба - восстановить родительское кафе. В бурную праздничную ночь именинницы оказались на пороге квартиры легкомысленного весельчака Фимы, безвозвратно впутав его в свой челлендж до 30.

Во втором сезоне комедийного сериала "Успеть до 30" девушки останутся верны своим целям и будут отчаянно достигать задуманного к тридцатилетнему рубежу. Ира наконец встретит мужчину мечты, и не одного, поэтому будет разбираться в хитросплетениях отношений. Саша поймет, чего на самом деле хочет от жизни, но окажется перед непростым выбором - мечта или отношения. А Люба заработает денег и неожиданно сблизится с Фимой. Он, кстати, также обзаведется целью - начнет с Любой совместный бизнес и попытается закрепиться в ее сердце как можно дольше.

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В продолжении сериала к главному касту актеров присоединятся украинские звезды - Артур Логай, Андрей Исаенко, Тарас Цимбалюк, Константин Октябрьский, Наталья Бабенко, Виталина Библив и многие другие.

"Успеть до 30. Второй сезон" снова отметится не только новыми звездными лицами и комедийными перипетиями, но и увлекательными историями настоящей любви. Смотрите долгожданную премьеру на Netflix и телеканале ТЕТ уже 18 ноября, с понедельника по четверг, в 22:00.

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