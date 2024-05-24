Он отметил, что почувствовал тогда тревогу.

Украинский певец Дмитрий Монатик, которого недавно остановили работники ТЦК в центре столицы, рассказал подробнее о том моменте.

Оказалось, что у артиста не впервые проверяли документы. По словам Монатика, у него есть военный билет, который он постоянно носит с собой.

"Я сейчас обновил их в "Резерв+", а так я все время с военным билетом хожу, потому что восстановился в Шевченковском военкомате еще до того, как меня тогда остановили. Они сначала проверили мои документы и все нормально", - рассказал певец в эфире Наше Радио.

Дмитрий добавил, что его тогда узнали и даже попросили о совместном фото. Однако исполнитель не понимает, почему тот случай так активно обсуждали украинцы в сети. И прокомментировал это так:

"Я вышел с репетиции и у меня была куча сообщений. У меня на день рождения не было столько сообщений. Я не мог понять, что такое случилось. Я посмотрел, а там в Телеграме уже разлетается, кто-то сидел и снимал и люди такие: "Монатика остановили ТЦК! Сенсация! Новость дня". Вы серьезно? У нас каждого останавливают - это повседневная тема".

Однако артист отметил, что все равно каждый раз во время встречи с представителями ТЦК он испытывает беспокойство.

"Ты думаешь, я тревоги не чувствовал? Это всегда очень стремная штука. Но есть, что есть, - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киеве остановили сотрудники ТЦК.

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