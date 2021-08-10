Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram серию снимков, на которых он показывает, как правильно нужно отжиматься.
В кадре он предстал в одних плавках и солнцезащитных очках, засветив свои мускулы. Такой снимок он подписал достаточно лаконично: "Лето".
Отметим, за Дмитрием в социальной сети следят 481 тысяч пользователей. Вероятно, им нравится то, что публикует Гордон, так как спустя несколько минут после публикации, фолловеры начали активно ее лайкать.
К слову, 9 августа телеведущий показал архивное фото, на котором показал себя в молодости. На снимке его запечатлели еще с волосами и густой бородой. Поклонники сравнили его с грузином и шуточно назвали Дмитрием Гордонидзе.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Любовь прошла, завяли помидоры: самые грязные измены в истории шоу-бизнеса
- Надя Дорофеева выпятила голую попу и привлекла к себе внимание
- Внучка Ротару без белья приспустила халатик ради пикантной фотосессии
- "Не умею расслабляться": Настя Каменских широко открыла рот, имитируя восторг
- Беременная Катя Осадчая пошутила о своих выгоревших бровях и показала животик