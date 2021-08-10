Телеведущий показал, как надо правильно отжиматься.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram серию снимков, на которых он показывает, как правильно нужно отжиматься.

В кадре он предстал в одних плавках и солнцезащитных очках, засветив свои мускулы. Такой снимок он подписал достаточно лаконично: "Лето".

Отметим, за Дмитрием в социальной сети следят 481 тысяч пользователей. Вероятно, им нравится то, что публикует Гордон, так как спустя несколько минут после публикации, фолловеры начали активно ее лайкать.

К слову, 9 августа телеведущий показал архивное фото, на котором показал себя в молодости. На снимке его запечатлели еще с волосами и густой бородой. Поклонники сравнили его с грузином и шуточно назвали Дмитрием Гордонидзе.

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Автор: Диана Могилевич