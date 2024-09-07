Татьяна Шелига рассказала о сотрудничестве с российской певицей.

Известная украинская актриса, звезда фильма "За двумя зайцами" Татьяна Шелига высказалась о российской певице Алле Пугачевой и юмористе Максиме Галкине, у которых хотят отобрать детей. Артистка вспомнила, как вели себя россияне на съемках с украинцами.

В начале полномасштабного вторжения супруги осудили путинский режим и поддержали Украину. Они выехали за границу, а Галкин был внесен в список "иноагентов". Шелига признается, что хорошо относится к примадонне и ее мужу и благодарна им за поддержку Украины.

"Что я думаю о Пугачевой и Галкине? Что они нормальные люди. Понимают, что Россия - агрессор, что РФ убивает людей. То, что произошло на днях в Полтаве, - это очень страшно. А во Львове? Разве нормальные люди могут такое поддерживать?" - отметила актриса в интервью для OBOZ.UA.

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В свое время Пугачева играла роль Прони Прокоповны в фильме "За двумя зайцами", а Галкин сыграл цирюльника Свирида Голохвастого. Находясь на съемочной площадке с российскими звездами, Шелига заметила, что они не вели себя высокомерно и даже просили делать им замечания. Тогда это произвело впечатление на Татьяну и она только положительно отзывается об Алле и Максиме.

"О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива. Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица - не актриса". Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я всего несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии - это было по делу, не звездные капризы. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми", - вспомнила украинская знаменитость.

Напомним, ранее Максим Галкин проговорился, где он сейчас находится.

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