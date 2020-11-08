Модель показала фото / instagram.com/ditavonteese
Известная фотомодель Дита фон Тиз часто выступает перед публикой. Она показывает шоу в стиле бурлеска.
Во время одного из шоу полностью оголенная Дита залезла в огромный бокал с шампанским. Свои интимные места она прикрыла присосками на грудь и микротрусиками, которых практически не видно на ее теле.
Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Кто такая Дита фон Тиз:
- Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
- Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
- Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод
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