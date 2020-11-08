Дита фон Тиз выступает в стиле бурлеска.

Известная фотомодель Дита фон Тиз часто выступает перед публикой. Она показывает шоу в стиле бурлеска.

Во время одного из шоу полностью оголенная Дита залезла в огромный бокал с шампанским. Свои интимные места она прикрыла присосками на грудь и микротрусиками, которых практически не видно на ее теле.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич