Модель показала фото / instagram.com/ditavonteese

Известная фотомодель Дита фон Тиз часто выступает перед публикой. Она показывает шоу в стиле бурлеска. 

Во время одного из шоу полностью оголенная Дита залезла в огромный бокал с шампанским. Свои интимные места она прикрыла присосками на грудь и микротрусиками, которых практически не видно на ее теле.

Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese

Кто такая Дита фон Тиз:

  • Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
  • Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
  • Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич