Королева, которая родом из Украины, но позиционирует себя как российская звезда, до сих пор молчит о войне.

Певица Королева никак не высказала свое отношение к войне в Украине, а вот ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) поддержал политику Путина. После одной из публикаций Тарзана, где он восхищался оккупантами, мама и сестра Наташи Королевой отписались от родственника.

В комментарии Blitz концертный директор Королевой Марина Наринская прокомментировала информацию о том, есть ли на фоне войны в Украине между Тарзаном и Наташей какие-то скандалы.

"Я в первый раз об этом слышу, у меня нет такой информации", - заявила Наринская.

Напомним, ранее путинист Тарзан поддержал убийства украинцев. Стриптизер записал видеообращение, в котором заявил, что российские солдаты никогда не позволяли себе уничтожать страны, насиловать женщин, убивать детей и совершать прочие зверства.

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