Певица Королева никак не высказала свое отношение к войне в Украине, а вот ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) поддержал политику Путина. После одной из публикаций Тарзана, где он восхищался оккупантами, мама и сестра Наташи Королевой отписались от родственника.
В комментарии Blitz концертный директор Королевой Марина Наринская прокомментировала информацию о том, есть ли на фоне войны в Украине между Тарзаном и Наташей какие-то скандалы.
"Я в первый раз об этом слышу, у меня нет такой информации", - заявила Наринская.
Напомним, ранее путинист Тарзан поддержал убийства украинцев. Стриптизер записал видеообращение, в котором заявил, что российские солдаты никогда не позволяли себе уничтожать страны, насиловать женщин, убивать детей и совершать прочие зверства.