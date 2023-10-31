Он говорит, что испытывает к ним отвращение.

Украинский хореограф и военный Дмитрий Дикусар считает, что не имеет смысла пытаться объяснить что-то российским захватчикам, поскольку они понимают только язык силы.

В интервью УНИАН он ответил на вопрос, что чувствовал при встрече с оккупантами. "Я чувствовал отвращение, гнев, потому что понимал, что с ними сейчас будут обращаться нормально, а с нашими ребятами - нет. Особенно у меня из головы не выходят защитники Мариуполя, которые уже более года находятся в российском плену. И это не просто плен, это ад. Их пытают, не кормят. Россияне не хотят отдавать наших ребят и не хотят забирать свое дерьмо из нашего плена, потому что оно им самим не надо", - сказал он.

Военнослужащий отметил, что для возвращения украинских бойцов необходимо брать в плен россиян, однако это не удается в необходимом объеме.

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"Я был бы очень счастлив, если бы домой вернулись эти супервоины. Даже не для того, чтобы они снова взяли оружие и пошли защищать Украину, а чтобы они вернулись к своим семьям и продолжили воспитывать настоящих казаков. Они сами воины, они сами казаки, поэтому они должны быть родителями и воспитывать следующее поколение смелых людей", - добавил он.

Также он сказал, что у него не было ни возможности, ни желания пытаться объяснить российским военным, что в Украине нет "н***стов", а армия РФ ведет геноцидную войну.

"Пусть этим занимаются те, кто может выбить из них какую-то информацию. Для себя я не вижу в этом смысла. Я не понимаю, что этим людям можно объяснять и о чем с ними говорить. Я считаю, что что-то объяснять оккупантам - это бессмысленно. Они понимают только силу. Другого языка они не знают. Уже историей доказано, что с ними ни о чем нельзя договариваться, они не способны к соблюдению своего слова. У них нет чести. Поэтому я уверен, что только силой мы можем закончить эту войну", - подчеркнул Дикусар.

Дикусар пошел на фронт: что известно

Напомним, что в самом начале полномасштабного вторжения РФ хореограф опубликовал снимки из военкомата, сообщив, что вступил в ряды украинской армии.

На своей странице в Instagram он делится снимками и заметками с фронта.

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