Артисты почтили память коллеги.

Участники известной британской группы One Direction прокомментировали смерть другого участника коллектива Лиама Пейна, который трагически скончался 16 октября. Певцы почтили память погибшего.

По случаю трагической новости музыканты впервые за 4 года опубликовали пост на своей официальной Instagram-странице. Гарри Сайлз, Зейн Малик, Найл Горан и Луи Томлинсон выразили соболезнования семье Пейна. А также добавили, что им будет очень не хватать артиста.

"Мы полностью опустошены известием о смерти Лиама. Со временем, когда все смогут, будет что сказать. Но сейчас мы найдем время, чтобы скорбеть и осознать потерю нашего брата, которого мы очень любили. Воспоминания, которые мы с ним разделили, будут храниться вечно. Сейчас наши мысли с его семьей, его друзьями и фанатами, которые любили его вместе с нами. Нам будет его ужасно не хватать. Мы любим тебя, Лиам", - написали участники One Direction.

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Отдельно смерть друга прокомментировал Томлинсон. Он посвятил ему трогательный пост в соцсети и поделился совместным кадром с Лиамом.

"Мне очень больно писать это, но вчера я потерял брата. Лиам был тем, на кого я равнялся каждый день, такой позитивный, веселый и добрый. Я впервые встретил Лиама, когда ему было 16, а мне 18... Я чувствую, что мне очень повезло, что ты был в моей жизни, но мне очень трудно смириться с мыслью о прощании. Я хотел бы попрощаться с тобой и еще раз сказать, как сильно я тебя любил. Пейн, мой мальчик, один из моих лучших друзей, мой братик, я люблю тебя. Спи спокойно", - написал Луи.

Что известно о смерти Лиама Пейна

Артист был найден мертвым в возле отеля в Аргентине. Мужчина выпал с третьего этажа здания в Буэнос-Айресе. Его смерть наступила мгновенно и спасатели по прибытии на место происшествия уже не могли его спасти.

Ходят слухи, что Пейн мог находиться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Очевидец рассказал, что за несколько часов до смерти музыкант вел себя странно: он крушил мебель в своем гостиничном номере и выглядел нетрезвым.

Напомним, ранее стала известна причина трагической смерти Лиама Пейна. Артист в результате падения получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

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