Участники известной британской группы One Direction прокомментировали смерть другого участника коллектива Лиама Пейна, который трагически скончался 16 октября. Певцы почтили память погибшего.
По случаю трагической новости музыканты впервые за 4 года опубликовали пост на своей официальной Instagram-странице. Гарри Сайлз, Зейн Малик, Найл Горан и Луи Томлинсон выразили соболезнования семье Пейна. А также добавили, что им будет очень не хватать артиста.
"Мы полностью опустошены известием о смерти Лиама. Со временем, когда все смогут, будет что сказать. Но сейчас мы найдем время, чтобы скорбеть и осознать потерю нашего брата, которого мы очень любили. Воспоминания, которые мы с ним разделили, будут храниться вечно. Сейчас наши мысли с его семьей, его друзьями и фанатами, которые любили его вместе с нами. Нам будет его ужасно не хватать. Мы любим тебя, Лиам", - написали участники One Direction.
Отдельно смерть друга прокомментировал Томлинсон. Он посвятил ему трогательный пост в соцсети и поделился совместным кадром с Лиамом.
"Мне очень больно писать это, но вчера я потерял брата. Лиам был тем, на кого я равнялся каждый день, такой позитивный, веселый и добрый. Я впервые встретил Лиама, когда ему было 16, а мне 18... Я чувствую, что мне очень повезло, что ты был в моей жизни, но мне очень трудно смириться с мыслью о прощании. Я хотел бы попрощаться с тобой и еще раз сказать, как сильно я тебя любил. Пейн, мой мальчик, один из моих лучших друзей, мой братик, я люблю тебя. Спи спокойно", - написал Луи.
Что известно о смерти Лиама Пейна
Артист был найден мертвым в возле отеля в Аргентине. Мужчина выпал с третьего этажа здания в Буэнос-Айресе. Его смерть наступила мгновенно и спасатели по прибытии на место происшествия уже не могли его спасти.
Ходят слухи, что Пейн мог находиться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Очевидец рассказал, что за несколько часов до смерти музыкант вел себя странно: он крушил мебель в своем гостиничном номере и выглядел нетрезвым.
Напомним, ранее стала известна причина трагической смерти Лиама Пейна. Артист в результате падения получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.