Дева Кассель / фото instagram.com/d.casseluxxi

Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя поделилась откровенным фото.

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На фото 16-летняя Дева Кассель позирует в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело.

«Привет», - подписала она снимок.

Подписчики юной модели оценили ее образ: «Вся в маму» «Очаровательна», «Сногсшибательна», «Совершенство».

Дева Кассель / фото instagram.com/d.casseluxxi

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Автор: Катерина Шварц