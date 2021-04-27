Дева Кассель / фото instagram.com/d.casseluxxi
Несовершеннолетняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя поделилась откровенным фото.
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На фото 16-летняя Дева Кассель позирует в черных джинсах с высокой талией и расстегнутой рубашке на голое тело.
«Привет», - подписала она снимок.
Подписчики юной модели оценили ее образ: «Вся в маму» «Очаровательна», «Сногсшибательна», «Совершенство».
Дева Кассель / фото instagram.com/d.casseluxxi
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