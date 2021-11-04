Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Список "опасных" российских актеров
- Анастасия Бакланова
- Павел Богомолов
- Татьяна Бурнакина
- Илья Власов
- Сергей Воробьев
- Константин Гапонов
- Михаил Грищенко
- Роман Гусев
- Усеин Дегерменджи
- Илья Домбровский
- Александр Загуляев
- Вячеслав Земляной
- Александр Классен
- Юрий Котов
- Евгений Кузьмин
- Александр Лапшов/Лапшев
- Игорь Лучихин
- Владимир Миллер
- Екатерина Насонова
- Роман Никифоров
- Андрей Пензин
- Егор Попов
- Михаил Разинкин
- Александр Романов
- Андрей Скабара
- Валентин Томусяк
- Евгений Федоров
- Андрей Фомин
- Дмитрий Чудин
- Максим Шпаковский
- Людмила Яковлева/Заплатникова.
С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при их участии.
В целом в перечне теперь 258 фамилий.
Что известно о списке "опасных" артистов
Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Как напомнили в Минкульте, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.