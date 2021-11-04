Фильмы с этими актерами должны запретить в Украине / фото ua.depositphotos.com

Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров,  создающих угрозу национальной безопасности Украины

Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Список "опасных" российских актеров

  • Анастасия Бакланова
  • Павел Богомолов
  • Татьяна Бурнакина
  • Илья Власов
  • Сергей Воробьев
  • Константин Гапонов
  • Михаил Грищенко
  • Роман Гусев
  • Усеин Дегерменджи
  • Илья Домбровский
  • Александр Загуляев
  • Вячеслав Земляной
  • Александр Классен
  • Юрий Котов
  • Евгений Кузьмин
  • Александр Лапшов/Лапшев
  • Игорь Лучихин
  • Владимир Миллер
  • Екатерина Насонова
  • Роман Никифоров
  • Андрей Пензин
  • Егор Попов
  • Михаил Разинкин
  • Александр Романов
  • Андрей Скабара
  • Валентин Томусяк
  • Евгений Федоров
  • Андрей Фомин
  • Дмитрий Чудин
  • Максим Шпаковский
  • Людмила Яковлева/Заплатникова.

С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при их участии.

В целом в перечне теперь 258 фамилий.

Что известно о списке "опасных" артистов

Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как напомнили в Минкульте, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Инна Андалицкая