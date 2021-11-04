Перечень дополнен 31 фамилией. Сейчас в нем 258 деятелей культуры.

Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины

Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Список "опасных" российских актеров

Анастасия Бакланова

Павел Богомолов

Татьяна Бурнакина

Илья Власов

Сергей Воробьев

Константин Гапонов

Михаил Грищенко

Роман Гусев

Усеин Дегерменджи

Илья Домбровский

Александр Загуляев

Вячеслав Земляной

Александр Классен

Юрий Котов

Евгений Кузьмин

Александр Лапшов/Лапшев

Игорь Лучихин

Владимир Миллер

Екатерина Насонова

Роман Никифоров

Андрей Пензин

Егор Попов

Михаил Разинкин

Александр Романов

Андрей Скабара

Валентин Томусяк

Евгений Федоров

Андрей Фомин

Дмитрий Чудин

Максим Шпаковский

Людмила Яковлева/Заплатникова.

С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при их участии.

В целом в перечне теперь 258 фамилий.

Что известно о списке "опасных" артистов

Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как напомнили в Минкульте, Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

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Автор: Инна Андалицкая