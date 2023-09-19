По словам Маги, ранее Повалий была совсем другой.

Известный украинский поэт Петр Мага много лет общался и сотрудничал с певицей Таисией Повалий. В интервью Rostyslove Production он рассказал, что помнит ее обычной женщиной из села Шамраевка.

Однако то, что стало с Повалий, приводит его в ужас. Он не понимает, почему она перешла на сторону оккупантов, восхваляет их и продолжает выступать на кремлевских концертах.

Мага добавил, что Повалий продала свою совесть за деньги. Хотя, на самом деле, у нее в России дела обстоят, судя по всему, не очень. В росСМИ неоднократно появлялась информация, что Повалий скитается по съемным квартирам.

"То, что она делает сейчас, на голову не налазит. Это ужас! Если ты знаешь, что здесь такая беда, как ты можешь восхвалять российское оружие? Как ты можешь выступать на "дне защитника отечества", приветствовать их полицию? Это просто ужас! Это при том, что я знаю Таю как такую добрую деревенскую барышню из села Шамраевка. Я общался с ней, как с нормальной такой теткой, которая и вареников налепить может, и борща поесть. Очень жаль", - сказал Петр.

Позиция Таисии Повалий по войне в Украине

После вторжения России в Украину в 2022 году, Таисия Повалий первое время не высказывалась о войне, однако позднее публично заявила, что поддерживает эту войну.

По словам Повалий, Путин "избавляет мир от нацизма", российскую агрессию называет "восстановлением справедливости", а Путина – "надеждой на будущее". 9 мая 2022 года Повалий выступила в Москве на концерте, посвящённом Дню победы, также приняла участие в новогодней программе "Голубой огонек", исполнив песню "Червона рута".

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