"Огонь": модель Эмили Ратаковски снялась в крохотном бикини (фото)
20:10, 02 мая 2020Звезды
737 0
Серию снимков девушка опубликовала в своем Instagram.
Модель Ратаковски опубликовала новые фото в купальнике / www.instagram.com/emrata
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала серию снимков в разных купальниках собственного бренда Inamorata.
Фото девушка опубликовала в своем Instagram.
Ратаковский снялась в новом купальнике / www.instagram.com/emrata
В частности, Эмили снялась в коричневом и ярко-оранжевом купальнике.
«Это огонь», «Хочу с тобой встретиться», «Как мило», «Ты супер», – отреагировали подписчики модели на новые фото.
Эмили Ратаковски в бикини / www.instagram.com/emrata
Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски показала «аппетитные» ягодицы в купальнике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter