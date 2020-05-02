"Огонь": модель Эмили Ратаковски снялась в крохотном бикини (фото)

Серию снимков девушка опубликовала в своем Instagram.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала серию снимков в разных купальниках собственного бренда Inamorata. Фото девушка опубликовала в своем Instagram. В частности, Эмили снялась в коричневом и ярко-оранжевом купальнике. «Это огонь», «Хочу с тобой встретиться», «Как мило», «Ты супер», – отреагировали подписчики модели на новые фото. Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски показала «аппетитные» ягодицы в купальнике.

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