Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото она позирует в светлом мини-платье с цветочным принтом. Бретельки она слегка приспустила, засветив свою пышную грудь. Также Деми заплела два колоска и нанесла нюдовый макияж. В целом образ получился не только сексуальным, но и достаточно романтичным.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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