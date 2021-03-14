Модель часто демонстрирует свои формы.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она позирует в светлом мини-платье с цветочным принтом. Бретельки она слегка приспустила, засветив свою пышную грудь. Также Деми заплела два колоска и нанесла нюдовый макияж. В целом образ получился не только сексуальным, но и достаточно романтичным.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич