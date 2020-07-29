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Известная модель показала пышную попу крупным планом

11:29, 29 июля 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

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Девушка регулярно радует поклонников пикантными фото. На этот раз она предстала в смежном черном купальнике в сетку. Низ купальника выполнен в виде трусиков "бразилиана", что позволяет подчеркнуть бедра и выделить попу. 

А дополнили образ коричневые солнцезащитные очки. Также Роуз сделала симпатичную косу из своих длинных волос.

Роуз показала попу / instagram.com/demirose

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз показала свои прелести в эротических позах.

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