Известная модель показала пышную попу крупным планом

Деми Роуз опубликовала новое фото.

Известная модель опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

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Девушка регулярно радует поклонников пикантными фото. На этот раз она предстала в смежном черном купальнике в сетку. Низ купальника выполнен в виде трусиков "бразилиана", что позволяет подчеркнуть бедра и выделить попу.

А дополнили образ коричневые солнцезащитные очки. Также Роуз сделала симпатичную косу из своих длинных волос.

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз показала свои прелести в эротических позах.

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