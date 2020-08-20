цей матеріал доступний українською

Деми Роуз с обнаженной грудью покорила фанатов

12:50, 20 августа 2020
Звезды
948 0
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

На снимке девушка сидит на огромном камне в бежевых трусах-бразилианах. Длинные волосы она распустила, заколов лишь челку заколкой в виде ракушки. А на лицо она нанесла нюдовый макияж.

Роуз показала попу / instagram.com/demirose

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter