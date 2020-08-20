Деми Роуз с обнаженной грудью покорила фанатов

Модель показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram откровенные фотографии.

На снимке девушка сидит на огромном камне в бежевых трусах-бразилианах. Длинные волосы она распустила, заколов лишь челку заколкой в виде ракушки. А на лицо она нанесла нюдовый макияж.

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Автор: Диана Могилевич