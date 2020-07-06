Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом

Модель опубликовала новое видео.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в инста-сториз видео, на котором крупным планом видно ее пышную грудь.

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Девушка позирует в разноцветном платье, и снимает себя на фронтальную камеру. Изначально Роуз показывает крупным планом свою грудь, а затем постепенно приближает камеру к лицу.

Стоит отметить, что у Роуз очень красивые серые глаза, которые вряд ли смогут оставить кого-то равнодушным.

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото.

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