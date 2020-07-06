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Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом

17:48, 06 июля 2020
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Деми показала видео / фото instagram.com/demirose

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Девушка позирует в разноцветном платье, и снимает себя на фронтальную камеру. Изначально Роуз показывает крупным планом свою грудь, а затем постепенно приближает камеру к лицу. 

Стоит отметить, что у Роуз очень красивые серые глаза, которые вряд ли смогут оставить кого-то равнодушным.

Роуз показала грудь / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото.

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