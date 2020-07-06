Деми Роуз показала пышную грудь крупным планом
17:48, 06 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое видео.
Деми показала видео / фото instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в инста-сториз видео, на котором крупным планом видно ее пышную грудь.
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Девушка позирует в разноцветном платье, и снимает себя на фронтальную камеру. Изначально Роуз показывает крупным планом свою грудь, а затем постепенно приближает камеру к лицу.
Стоит отметить, что у Роуз очень красивые серые глаза, которые вряд ли смогут оставить кого-то равнодушным.
Роуз показала грудь / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, Деми Роуз порадовала поклонников новым пикантным фото.
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