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Известная модель, едва не выпрыгнув из купальника, показала фигуру

18:49, 18 августа 2020
Звезды
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Роуз показала фото / instagram.com/demirose

Девушка не стесняется несовершенств на своем теле и часто радует поклонников откровенными снимками. В этот раз она предстала в вязаном купальнике с синими резинками. Ее соски и лобок едва прикрывали вязаные "мишки". Складывается впечатление, что еще чуть-чуть и звезда выпрыгнет из купальника.

Роуз показала грудь / instagram.com/demirose
Роуз показала попу / instagram.com/demirose

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Автор: Диана Могилевич

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