Известная модель, едва не выпрыгнув из купальника, показала фигуру

Деми Роуз показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в купальнике.

Девушка не стесняется несовершенств на своем теле и часто радует поклонников откровенными снимками. В этот раз она предстала в вязаном купальнике с синими резинками. Ее соски и лобок едва прикрывали вязаные "мишки". Складывается впечатление, что еще чуть-чуть и звезда выпрыгнет из купальника.

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Автор: Диана Могилевич