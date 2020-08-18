Известная модель, едва не выпрыгнув из купальника, показала фигуру
18:49, 18 августа 2020Звезды
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Деми Роуз показала новое фото.
Роуз показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в купальнике.
Девушка не стесняется несовершенств на своем теле и часто радует поклонников откровенными снимками. В этот раз она предстала в вязаном купальнике с синими резинками. Ее соски и лобок едва прикрывали вязаные "мишки". Складывается впечатление, что еще чуть-чуть и звезда выпрыгнет из купальника.
Роуз показала грудь / instagram.com/demirose
Роуз показала попу / instagram.com/demirose
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