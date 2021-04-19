26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми яркими фото.

Известная модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеДеми Роуз в маечке сверкнула пышной грудьюНа новых снимках Роуз позирует в откровенном сарафане-хамелеоне в сеточку от prettylittlething. Под сарафан модель надела лишь стринги.

Волосы девушка собрала в высокую гульку, нанесла легки макияж, надела солнцезащитные очки и серьги.

Также Роуз указала локацию, где были сделаны фото - это популярный испанский курорт Ибица.

"Не совсем здесь, все это иллюзия", - подписала снимки модель.

Подписчики Роуз пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко