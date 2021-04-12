Деми Роуз в очередной раз порадовала поклонников.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в социальной сети Instagram новую фотографию.

Читайте такжеИгривая Деми Роуз показалась без белья

На снимке она позирует в салатовом микробикини. При этом девушка стоит на водном мотоцикле, держась руками за руль. Фотограф запечатлел ее сзади, чтобы было видно пышные ягодицы модели.

Отметим, что Деми часто демонстрирует свои формы. В социальной сети за ней следят более 16 миллионов подписчиков. Каждое ее фото набирает по несколько сотен тысяч лайков.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич