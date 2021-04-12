Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз опубликовала в социальной сети Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в салатовом микробикини. При этом девушка стоит на водном мотоцикле, держась руками за руль. Фотограф запечатлел ее сзади, чтобы было видно пышные ягодицы модели.
Отметим, что Деми часто демонстрирует свои формы. В социальной сети за ней следят более 16 миллионов подписчиков. Каждое ее фото набирает по несколько сотен тысяч лайков.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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