Модель сверкнула своими пышными формами.

Британская модель Деми Роуз обнародовала на своей страничке в Instagram достаточно откровенное фото.

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В этот раз она позировала без белья, прикрыв лишь свои ягодицы едва заметным платком. Также Деми надела босоножки на высоком каблуке. В целом образ получился пикантным. Практически обнаженная Роуз игриво смотрела в камеру.

"Отведу тебя в другой мир, если ты...", - подписала фото модель.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич