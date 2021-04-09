Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз обнародовала на своей страничке в Instagram достаточно откровенное фото.
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В этот раз она позировала без белья, прикрыв лишь свои ягодицы едва заметным платком. Также Деми надела босоножки на высоком каблуке. В целом образ получился пикантным. Практически обнаженная Роуз игриво смотрела в камеру.
"Отведу тебя в другой мир, если ты...", - подписала фото модель.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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