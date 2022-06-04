Тогда будущая певица выступала в церкви и кабаке.

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как началась ее звездная карьера. Когда ей было 15 лет, мама хотела, чтобы девочка стала медиком, однако желание будущей звезды эстрады связать свою жизнь с музыкой оказалось сильнее. В программе "Взрослые девочки" артистка вспомнила, как в 15 лет выступала в церкви по утрам и в кабаке по вечерам.

"Там (в церкви, - ред) мне платили 5 гривен за одну попевку, а вечером я пела в кабаке и дядьки иногда засовывали мне в кофточку 100 долларов, когда моя мама зарабатывала 14 долларов в месяц, работая доктором. А я получала 100 долларов, когда я 9 раз спела", - вспомнила Оля Полякова.

Именно в тот период она решила, что хочет зарабатывать на жизнь именно музыкой. Однако реализовать себя удалось лишь к 30, когда началась ее карьера известной певицы.

Напомним, Полякова рассказала, почему долгие годы скрывала настоящий возраст. Певица призналась, что ей было стыдно говорить о своих годах.

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