Также певица поблагодарила "краша" всех украинок.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что с начала полномасштабной войны в Украине у нее появились проблемы со сном.

Но певица таки может уснуть, но только благодаря одному мужчине - советнику главы ОПУ Алексею Арестовичу. По словам Поляковой, уже более 100 дней войны именно он дарит ей крепкий сон. За это она пообещала каждую неделю отправлять ему сыр собственного производства.

"Он убаюкивает миллионы женщин. Мужчины, берите пример, как нужно общаться с женщинами. У меня были проблемы со сном. И только Арестович на ночь меня убаюкивает. Это лучшее мое снотворное", - сказала Полякова в интервью Алесе Бацман.

Также она добавила, что Арестович сейчас работает психоаналитиков для миллионов украинцев. В нынешних реалиях это очень важно и ценно.

Напомним, ранее Анастасия Приходько рассказала, почему ее бесит Арестович.

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