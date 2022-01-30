У певицы поднялась температура, она чувствует слабость и головную боль.

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Выйдя в stories, Санина показала градусник, который показывает температуру на отметке 38,5.

Певица отметила, что на всякий случай изолировалась, ведь это только первый день проявления опасных симптомов, таких как слабость и головная боль.

"Даже немножко смешно", - написала Санина, добавив, что при этом оба ее теста на грипп и коронавирус отрицательные.

Читайте такжеЮлии Саниной - 31: самые популярные клипы эпатажной группы The HardkissПевица отметила, что старается не терять силу духа. Также в ее профиле появился пост, в котором фронтвумен рок-группы рассказала о том, что вдохновляет ее создавать музыку.

"В моменты неясности, нестабильности я цепляюсь за то, что стабильно наверняка. Это семья и быт. Необходимо накормить семью, оплатить счета, почитать сыну книгу перед сном, расчесать собаку, обсудить с Валом его новые снимки… миллион обыкновенных дел, которые успокаивают и дают ощущение, что все хорошо. И только тогда, когда вот это "все хорошо" возвращается ко мне - приходит музыка", - написала певица.

Напомним, ранее Санина рассказала, что 2022 год начался "криво" для ее семьи. В начале года заболела певица и ее супруг, а сейчас - сын.

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