В начале года заболела певица и ее супруг, а сейчас - сын.

Украинская певица Юлия Санина рассказала, что 2022 год начался "криво" для ее семьи.

"Переболели мы с Валом (супруг Юлии, - УНИАН), чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегла с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался", - пожаловалась Санина.

Также она добавила, что из-за такой стрессовой ситуации у нее возникло желание что-то изменить в своей внешности.

Читайте такжеСофия Стужук показала романтический уикенд с любимым в Латвии"Так тошно, что охота подстричь челку. В любом случае, повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз", - добавила звезда.

Напомним, ранее в сеть "слили" архивное видео с 21-летней Тиной Кароль и 15-летней Юлией Саниной.

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