Актриса заявила, что опубликовала кадры якобы для иностранных подписчиков, но это не помогло ей не получить хейт.

Украинская актриса, ведущая и кулинарный эксперт Даша Малахова попала в громкий скандал в сети. Артистка опубликовала в соцсетях фото погибших детей в гробах. Подростков не стало в результате российского обстрела Кривого Рога 4 апреля.

Знаменитость распространили кадр, на котором не скрыла лица погибших украинцев. Фотографию она разместила на обложку своего блога в Facebook и запостила ее ленту. Изображение быстро вызвало возмущение у украинцев. Они упрекнули ее за хайп на болезненной теме для общества.

Свой поступок кинозвезда объяснила тем, что якобы опубликовала фото для иностранных подписчиков. Таким образом она, мол, хотела привлечь внимание мира к трагедии. А также заявила, что будет блокировать всех пользователей, которые хейтят ее.

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"Мои хейтеры, у которых минимум подписчиков, ежедневно делают сториз с трагическими фото и репостят посты, в которых 2 реакции и несколько просмотров от собственной семьи и соседей. Я, человек с определенным количеством подписчиков, использую самый эффективный в соцсетях инструмент - обложку, чтобы показать трагедию и абсолютный ужас, чтобы достучаться, и это увидело как можно больше людей за рубежом. И от тех, кто ежедневно флудит пространство с минимальными просмотрами, получаю осуждение. Я вижу фото и хочу, чтобы увидели те, кто мог пропустить", - написала Даша в посте, который уже удалила.

Журналистка и культурный обозреватель Лена Чиченина в своем Facebook раскритиковала Малахову. Она подчеркнула, что ее действия - это "циничный апогей" ложной тенденции - распространение фото погибших в соцсетях.

"Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала пост, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалась сделать Малахова, - это, по-моему, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви людей выкладывать фотографии тел погибших в соцсети", - подчеркнула Чиченина.

Другие пользователи также не обошли стороной скандальный пост актрисы. Они считают ее поступок бездушным и убеждены, что с помощью чужой боли она хочет получить "славу" в сети:

"Даша, у вас нет хейтеров. За вас стыдно. У вас нет эмпатии и ума".

"Мне кажется, что вы слишком много на себя берете, прикрываясь благими намерениями. Вы у родителей этих ангелов спросите разрешение, а потом блокируйте всех"

"Для чего вы запостили интимное фото чужого горя? Это пробитое дно насквозь. Нельзя заниматься пиаром на трагедиях. Это не просто отсутствие критического мышления - это отсутствие мозговых извилин"

"Насколько же циничной или эмоционально тупой надо быть"

К слову, это уже не первый скандал с участием Малаховой. Ранее она опубликовала пост с изображением мужчины в зеленой форме, который ел сельдь руками прямо из бочки в рыбном магазине Киева. Ведущая написала, что этот человек - военный, а сельдь она сравнила с экономикой Украины, из-за чего также нарвалась на хейт в сети.

Напомним, ранее Даша Малахова призналась, что у нее обнаружили рак. О своем диагнозе написала женщина в Facebook, когда поздравляла с днем рождения журналистку Янину Соколову. Подробностей болезни она не раскрыла.

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