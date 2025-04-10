Дашу Малахову резко раскритиковали в сети и обвинили ее в пиаре на трагедии / скриншот Facebook

Украинская актриса, ведущая и кулинарный эксперт Даша Малахова попала в громкий скандал в сети. Артистка опубликовала в соцсетях фото погибших детей в гробах. Подростков не стало в результате российского обстрела Кривого Рога 4 апреля.

Знаменитость распространили кадр, на котором не скрыла лица погибших украинцев. Фотографию она разместила на обложку своего блога в Facebook и запостила ее ленту. Изображение быстро вызвало возмущение у украинцев. Они упрекнули ее за хайп на болезненной теме для общества.

скриншот Facebook

Свой поступок кинозвезда объяснила тем, что якобы опубликовала фото для иностранных подписчиков. Таким образом она, мол, хотела привлечь внимание мира к трагедии. А также заявила, что будет блокировать всех пользователей, которые хейтят ее.

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"Мои хейтеры, у которых минимум подписчиков, ежедневно делают сториз с трагическими фото и репостят посты, в которых 2 реакции и несколько просмотров от собственной семьи и соседей. Я, человек с определенным количеством подписчиков, использую самый эффективный в соцсетях инструмент - обложку, чтобы показать трагедию и абсолютный ужас, чтобы достучаться, и это увидело как можно больше людей за рубежом. И от тех, кто ежедневно флудит пространство с минимальными просмотрами, получаю осуждение. Я вижу фото и хочу, чтобы увидели те, кто мог пропустить", - написала Даша в посте, который уже удалила.

скриншот Facebook

Журналистка и культурный обозреватель Лена Чиченина в своем Facebook раскритиковала Малахову. Она подчеркнула, что ее действия - это "циничный апогей" ложной тенденции - распространение фото погибших в соцсетях.

"Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала пост, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалась сделать Малахова, - это, по-моему, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви людей выкладывать фотографии тел погибших в соцсети", - подчеркнула Чиченина.

Другие пользователи также не обошли стороной скандальный пост актрисы. Они считают ее поступок бездушным и убеждены, что с помощью чужой боли она хочет получить "славу" в сети:

  • "Даша, у вас нет хейтеров. За вас стыдно. У вас нет эмпатии и ума".
  • "Мне кажется, что вы слишком много на себя берете, прикрываясь благими намерениями. Вы у родителей этих ангелов спросите разрешение, а потом блокируйте всех"
  • "Для чего вы запостили интимное фото чужого горя? Это пробитое дно насквозь. Нельзя заниматься пиаром на трагедиях. Это не просто отсутствие критического мышления - это отсутствие мозговых извилин"
  • "Насколько же циничной или эмоционально тупой надо быть"

К слову, это уже не первый скандал с участием Малаховой. Ранее она опубликовала пост с изображением мужчины в зеленой форме, который ел сельдь руками прямо из бочки в рыбном магазине Киева. Ведущая написала, что этот человек - военный, а сельдь она сравнила с экономикой Украины, из-за чего также нарвалась на хейт в сети.

Напомним, ранее Даша Малахова призналась, что у нее обнаружили рак. О своем диагнозе написала женщина в Facebook, когда поздравляла с днем рождения журналистку Янину Соколову. Подробностей болезни она не раскрыла.

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