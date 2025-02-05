Максим Лавриненко также поделился, почему скрывает свою избранницу от публики.

Украинский бизнесмен и основатель Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко, которому приписывали роман с известной блогершей Дашей Квитковой, рассказал о реакции его жены на слухи. Мужчина вспомнил, каким было их знакомство со звездой сети.

Как известно, ранее Максим опроверг любые романтические отношения с инфлюенсером. На этот раз в комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" он поделился, что впервые они с женой познакомились с Квитковой на концерте певицы Klavdia Petrivna в Киеве. А слухи об их романе ходили задолго до этого, еще в апреле 2024-го. Лавриненко говорит, что во время встречи с Дашей они говорили о сплетнях в сети, но говорит, что никто серьезно к этому не относился.

"Мы познакомились на концерте Klavdia Petrivna уже после. Она первая нас увидела с женой, подошла и начала извиняться. Непонятно за что, ведь она ни в чем не виновата. Моя жена подписана на нее больше года, это ее любимый блогер. Мы посмеялись", - поделился бизнесмен.

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По его словам, такая информация в сети могла распространиться потому, что он не показывает свою жену, с которой воспитывает 3-летнего сына. Кроме того, Максим не любит говорить о личной жизни и не делится кадрами с родными. Одной из причин этого является безопасность. Основатель "Трухи" не хочет подвергать любимую опасности из-за своей деятельности.

"У нас маленький ребенок. И не на кого оставить. Иногда бывают премьеры украинского кино, и мы берем няню, чтобы провести время вместе. Я жену не прячу, но и не показываю, потому что нас даже в Беларуси объявили экстремистами, и это опасно. Я не хочу лишний раз переживать о своей семье", - пояснил мужчина.

В дополнение, он указал, что его избранница не связана с медийной сферой, поэтому публичность неважна для нее. Женщина работает в бьюти-сфере.

"Моя жена из бьюти-сферы, занимается ресницами. У нее образование бухгалтера, и она немного помогает мне", - сказал Максим.

К слову, первые слухи о романе Лавриненко и Квитковой распространил блогер Богдан Беспалов. Он заявил, что сердце девушки снова занято после развода с ведущим Никитой Добрыниным. Богдан рассказал, что звезд видели вместе в одном из столичных жилых комплексов и добавил, что инфлюенсерка скрывает эти отношения из-за женитьбы владельца "Трухи". Даша сразу отреагировала на слухи и опровергла их.

Напомним, ранее блогер Квиткова впервые рассказала о своем отце и отношениях с ним. Даша ответила, находятся ли в официальном браке ее родители.

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