Даша ответила, состоят ли в официальном браке ее родители.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова впервые заговорила о своей семье. В частности, звезда сети рассказала об отце и отношениях с ним.

На Instagram-странице инфлюенсерки можно часто встретить снимки с ее мамой и сестрой Надеждой, которые после начала полномасштабного вторжения выехали в Дюссельдорф, Германия. Однако об отце женщины совсем ничего неизвестно.

По словам Даши, мужчина живет в Киеве. Несмотря на то, что дочь и отец живут в одном городе, видятся они редко, поскольку оба заняты работой. Также блогер говорит, что папа не хочет публичности и славы, которая есть у Квитковой, а она уважает его решение и не показывает в сети.

Инфлюенсерка добавила, что ее родители состоят в официальном браке, и в их отношениях все в порядке.

"Он сейчас в Киеве, просто видимся редко, потому что он работает, я работаю. Просто это мое желание быть публичной, быть медийной, выставлять это в сториз. Есть некоторые члены моей семьи, которые не хотят этого. Я уважаю ее мнение, поэтому да. У них все хорошо (у отца с мамой - УНИАН)", - поделилась Даша.

Однако на вопрос о том, что повлияло воспитание отца на Квиткову во взрослой жизни, и, чему он ее учил, Квиткова отвечать отказалась. Она сказала, что "не хочет этого вопроса". Вероятно, тема детства и общения с отцом является болезненной для нее. В то же время блогер подчеркнула, что сейчас они "в нормальных отношениях".

Напомним, ранее Даша Квиткова ответила, свободно ли ее сердце после развода с Добрыниным. Она призналась, что у нее много ухажеров.

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