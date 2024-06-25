Лавриненко рассказал, что на фоне слухов увеличил количество подписчиков на канале.

Два месяца назад по сети ходили слухи о романе известной блогерши Даши Квитковой с основателем телеграм-канала "Труха" Максимом Лавриненко. Мужчина впервые высказался по этому поводу и признался, что между ним и инфлюенсершой.

Максим убежден, что слухи распространялись из-за непубличности его семьи. Как известно, мужчина женат, но не показывает свою возлюбленную Светлану. Он рассказал, как отреагировала жена на информацию о якобы его романе на стороне.

Лавриненко отметил, что все слухи распространил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Однако основатель канала не понимает, где звездный обозреватель нашел информацию о его встречах с блогершей. Максим добавляет, что Светлана спокойно отреагировала на вбросы.

"Самое интересное, что моя жена следит за некоторыми блогерами - до пяти максимум. И Квиткова была самым любимым блогером моей жены. Это мне помогло, потому что у нас не было, на фоне этого, никаких конфликтов или скандалов", - указал владелец "Трухи".

Более того, Лавриненко признался, что любимая уже давно подписана на Квиткову в Instagram и знала о ней, когда он сам ничего не слышал о Даше. На фоне сплетен о романе команда "Трухи" решила побудить людей подписываться на каналы.

"Мы уже на этом немножко подписчиков набрали", - поделился Максим.

Сплетни вокруг романа Квитковой и Лавриненко

Беспалов в апреле 2024 года обнародовал информацию, что сердце Квитковой после развода с Никитой Добрыниным снова занято. Тогда блогер заверил украинцев, что она в отношениях с Лавриненко.

Богдан рассказал, что звезд видели вместе в одном из столичных жилых комплексов. Сплетник добавил, что инфлюенсерша будет скрывать эти отношения из-за того, что владелец "Трухи" женат. Даша сразу отреагировала на слухи и опровергла слухи. Она подчеркнула, что пока не состоит в отношениях.

Напомним, ранее Даша Квиткова осуществила мечту своей мамы.

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