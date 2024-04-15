Мужчина отметил, что чувства очень важны в паре.

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин назвал причину, по которой они с бывшей женой Дашей Квитковой решили расстаться и не спасать свой брак.

Долгое время экс-супруги не говорили прямо на эту тему. Однако недавно Никита на шоу "Пісня мого життя" на канале "1+1 Украина" сказал, что их любовь начала угасать. Поэтому они приняли решение завершить отношения и не заставлять себя быть вместе.

"К сожалению, не хочется держаться семьей исключительно ради ребенка. Хочется быть честными в своих чувствах и, конечно, что ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства. Иногда так складывается, когда и чувства имеют какой-то свой срок годности", - сказал он.

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Однако Добрынин не жалеет об опыте и радуется, что у него есть сыночек Лев, которому будет три года.

"Буду честным, я очень счастлив, что у Льва мама именно Даша. Я знаю, насколько она его любит, насколько сильно она вкладывается. Это видно по ребенку. Я ни о чем не жалею, потому что есть он. И все, что происходит в моей жизни и происходило в нашей жизни, стоит того момента, который есть сейчас, - это наш сын", - подчеркнул мужчина.

К слову, Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на телепроекте "Холостяк". Тогда девушка стала победительницей шоу. В 2020 году пара сыграла свадьбу, а через год у них родился сын Лев. Влюбленные даже обвенчались в церкви, однако через некоторое время сообщили о разводе. Квиткова отмечала, что первой инициировала разговор о расторжении брака и ведущий ее поддержал.

Напомним, ранее Добрынин подтвердил новые отношения, однако пока не называет имени новой избранницы.

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