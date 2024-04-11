Девушка подчеркнула, что ее сердце свободно.

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова ответила на слухи о новом вероятном романе с женатым мужчиной.

На днях блогер Богдан Беспалов рассказал, что избранника девушки зовут Максим Лавриненко. Мужчина является владельцем одного из популярных Telegram-каналов Украины. Однако сама Даша решила не игнорировать эту новость.

Поэтому сначала она опубликовала видео, на котором искренне смеется из-за таких предположений.

Видео дня

"Когда не понимаешь, что тебе приписывают", - написала блогерша.

А потом все же более подробно написала, что на самом деле происходит в ее личной жизни.

"Я не в отношениях и не встречалась ни с кем после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно - я дам вам знать", - подчеркнула Квиткова.

К слову, после расторжения брака с ведущим Никитой Добрыниным, блогерша не любит говорить о личном публично. Однако ранее ей уже приписывали роман с экс-"холостяком" Михаилом Заливако. Поговаривали, что именно он приехал на место аварии, в которую попала Даша в прошлом году и помогал решать проблемы. Но действительно ли у них были отношения - неизвестно.

Напомним, недавно ведущий Слава Демин закрутил новый роман и показал первое фото с любимой.

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